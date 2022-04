Franck AUGENDRE

Un parcours hétéroclite..j'ai embrassé différentes cultures et domaines d'entreprises qui ont forgé l'homme que je suis..

La loyauté, l'intégrité, l'honnêteté sont chez moi une seconde nature.

J'applique une simple règle, nous sommes dans un commerce de monde fait par des hommes et des femmes, pour des hommes et des femmes..

Cette règle ...si vous n'avez rien dans le coeur, tout ce que vous avez dans la tête ne sert à rien..



Mes compétences :

Négociation commerciale

Biologie cellulaire

Communication