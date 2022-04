Franck BABOULÈNE

Madame, Monsieur,





La bonne santé d’une entreprise dépend de l’utilisation optimale des moyens de productions logistiques, d’une couverture de stock minimum, d’un respect impératif des délais, d’un bon encadrement et de l’application des normes de qualité et de sécurité.



Autant de besoins qui nécessitent une solution opérationnelle : une gestion efficace des moyens de productions logistiques.



C’est le service que je vous propose. En effet, je suis titulaire d’une formation de Technicien Supérieur en Méthodes et Exploitation Logistique, et justifie de dix années d’expériences.



Méthodique et organisé, j’ai une importante capacité d’analyse et d’anticipation et je suis passionné par mon métier. De nature très déterminée, j’aime aller au bout de tout ce que j’entreprends et je souhaiterais mettre mes capacités et mon enthousiasme au service d’une entreprise comme la vôtre.



N'hésitez pas à me contacter!





Mes compétences :

Encadrement

Sous traitant

Suivi de la logistique

Tableau de bord QHSE

Rédaction de cahier des charges

Interface client

Mise en place de projets

Gestion des stocks