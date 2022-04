Franck BACIN

Spécialiste des maladies du segment postérieur de l’œil et de l'oncologie oculaire.

Depuis ma retraite, j'ai effectué de nombreuses missions d'expertise en Chine (pour ECTI) , au Mali, au Burkina et au Vietnam.

Je n'opère plus. J'enseigne en français et en anglais, j'effectue des consultations.



J'effectue également des expertises médicales en ophtalmologie.



Mes compétences :

Oncologie