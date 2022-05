Patrice FACIN

23 ans d'expérience au cœur de la filière formation de la Croix-Rouge française. Responsable du Centre de Ressources Documentaires de Nice et "référent webmaster - community manager" de l'Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale PACA & Corse. Pratique active de la communication digitale et de la diffusion des connaissances. Certifié CNAM TIC dans les systèmes infodoc, C2i, ainsi que Google Marketing Digital.



Mes compétences :

Recherche documentaire

Curation

EZ Publish

Veille

Rédaction web

Netvibes

Catalogage

Community management

Bibliographie

Scoop.it

Logiciel documentaire

Gestion de l'information

Web 2.0

Wordpress

Veille documentaire

Coordination

Rédaction de contenus web

Réseaux sociaux

Médias sociaux

Webmarketing

Animation de formations

Blogging