Franck BAEHR

Depuis début 2015: Responsable développement commercial Europe chez Unipart Rail (Doncaster)

Using Unipart Rail as a single supplier for all the rail components and products required for maintenance or refurbishment work reduces the number of different deliveries coming to site and the order processing is also much simpler. We can also provide kits of equipment so that all the materials for a job arrive on one pallet.

To help even more we can schedule the delivery of materials in line with work programmes, provide off- site buffer stocks and forecast future demand patterns to ensure products are available when required.



The range of products for Traction and Rolling Stock (T&RS) available includes interior and exterior components, consumable components, heavy engineering and workshop products. The main categories of products include:



Bogie Sub-components

Brake Modules & Components

Train Connections

Traction Systems

Door Systems

Seating, Tables, Toilet modules and Lighting

Glazing & Wipers

TPWS and Train Protection

Engines and components

Heating & Cooling

Power and Contractor Equipment



Jusque fin 2014: Ingénieur commercial Europe au sein de SOGEMA Engineering, Lys-Lez-Lannoy, France

SOGEMA Engineering conçoit, fabrique, installe et rénove des équipements de maintenance ferroviaire pour les opérateurs de transport de passagers, de fret et les transports urbains (ateliers de révision essieux, fabricants d’essieux ou matériel roulant, maintenance préventive et corrective de bogies)

- Négociations commerciales et préconisations techniques avec clients et prospects au niveau de la direction achats et direction technique, finalisation et revue de contrats en direct ou via un distributeur dans toute l’Europe (France et continent européen: Allemagne, Austriche, CH, BeNeLux, Royaume-Uni, Scandinavie, Europe centrale et orientale, Russie)

- Interaction entre les décideurs et responsables techniques ou d’atelier des clients et nos services internes, dont le bureau d’Etudes pour les pré-études et devis, les revues de contrat, lancements de projets, réceptions provisoires en usine, SAV,etc..

- Détection de prospects, visites de prospections en France et en Europe dans des environnements variés (opérateurs ferroviaires, ECM, Technicentres SNCF, fabricants de matériel roulant, bureaux d’études et génie civilistes, directions des achats), participation comme exposant à des salons internationaux (Innotrans, Expo 1520, Sifer, Railtex)

- Détection et réponse aux appels d’offres publics européens pour équiper les depots de maintenance, chiffrage et lobbying, visites sur site et réponses aux questions de clarification lors des appels d’offres et consultations

- Développement et animation du réseau de distributeurs et d’agents commerciaux dans toute l’Europe, formation et support technique, accompagnement lors de la participation aux appels d’offres





Mes compétences :

Transport ferroviaire

Course à pied

Mobilité internationale

Communication culturelle

Traduction simultanée

Marketing

Gestion de la relation client

Aluminium

Localisation

International business development

Ski alpin

Tennis

Commercial export

Commercialisation des produits techniques

Traduction technique