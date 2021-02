Franck BAEHR

Savoir-faire

Commercial France (30 ans) et International (10 ans)

Prospections, actions, techniques de vente, négociation, promotions de produit, réponses aux appels doffre, commerce international CEE et hors CEE



Stratégie Commerciale (20 ans)

Évolution des activités et des offres, mise en place et animation de réseaux de distribution (Europe, Asie, Afrique, Australie). Marketing multicanal (Web et salons).



Management( 22 ans)

De formateurs, dingénieurs de production, de commerciaux.

Développement des compétences internes des équipes.



Gestion de centre (17 ans)

Gestion administrative et financière (amélioration de la rentabilité, dossier daides publiques et de financement LOA-LLD). Mise en place de KPIs et de tableaux de bord. Gestion de projets et des réglements internationaux.



Organisation (25 ans)

Création doutils administratifs pour lorganisation et la gestion des centres.

Planification de tournées commerciales, des formations et de la production avec les impératifs de lexport.



Savoir -être

Forte adaptabilité, autonome, réactif,

Force de proposition, curieux, pédagogue,

Apprécie le travail en équipe et l'honnêteté



Anglais courant Niv C2 selon CECRL

Maitrise Microsoft Office, Excel, ERP CRM ,

Compétences sur la Suite Adobe