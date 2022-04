Franck BAHUAU

20 années d'expérience réussie dans le domaine des infrastructures, de l'exploitation et de la production informatique.



Diplômé en informatique de gestion en 1992, j'ai commencé mon activité professionnelle comme autodidacte dans une SSII à un poste de technicien informatique. Rapidement, j'ai pris la responsabilité de ce service et encadré une équipe de 3 techniciens. 7 années ont passé et mes ambitions étaient assez fortes pour m'orienter vers une autre activité. J'ai donc engagé des recherches et mon choix s'est porté sur un poste de responsable informatique régional dans un secteur d'activité qui m'intéressait, les opérateurs de télécommunications. J'ai débuté par la couverture de la région Sud-Ouest, et à la suite de réorganisations, j'ai été retenu pour prendre la responsabilité de la région Sud, pour enfin terminer sur le poste de responsable informatique régions (couverture toute la France sauf IDF). En 2008, suite au rachat d'UPC Noos par le câblo-opérateur Numericable, j'ai rejoint l'entreprise AXIANS Limousin pour occuper le poste de directeur technique. Cette expérience m'offre la possibilité d'exercer de façon autonome les activités de management d'équipe (10 techniciens et 3 ingénieurs), de suivi de projets et d'avant-vente technique. En outre, ce poste me permet de participer à l'élaboration de nouveaux axes de développement (plan stratégique partagé) et ainsi de penser et construire le budget de l'entreprise.



Mes compétences :

DSI

Informatique

Internet

Telecom