Franck BALMON

-Receptionnaire atelier autocar.

-J'accueil la clientèle .

-J'effectue un diagnostic et conseille le client.

-Je rédige les ordres de réparations et devis.

-Gestion SAP

-J'organise le travail et conseils les collaborateurs du service.

-Je restitue le véhicule au client.

-Mise en forme des ordres de réparations, codifications constructeur, débits de pièces détachées, rédaction de proforma avant facturations.



Bon relationnel

Sérieux

Dynamique

Résistance au stress



Mes compétences :

Technique moteurs autobus euros 6

Electricité citelis carrosserie et chassis euros 5

Utilisation outil diagnostic

Fonctionnement système depollution euros 6

Technologie freinage autocars

Limiteur de vitesse

Téléchargement paramètres et calibrage

Méthodologie dépannage

Gestion SAP