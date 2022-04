Franck BARBOU

Je dispose d'une expérience en cabinet d'expertise comptable pendant 6 ans où j'ai beaucoup travaillé le sujet de la paye et de ces conseils divers et variés.

En 2003 j'ai été comptable de la compagnie des bateaux mouches ou j'ai encore traité de la paye et participé à la mise en place de nombreuses obligations d'affichage et d'élection par exemple des délégués du personnel



Mes compétences :

Externalisation

Paies

Payes