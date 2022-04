Laurence GUENOUN

Photographe spécialisée dans les portraits, publicité et reportages (sociaux et développement durable - Planète Urgence, Fondation Gol de Letra, TETO, Association Primo Levy,...).

Réalisatrice : documentaire O Jardim da Esperança - film de 74 mn sur la communauté de Jardim Gramacho, ancienne plus grande décharge à ciel ouvert d'Amérique Latine. Série de courts métrages "Let me tell you a story...".

Fondatrice, directrice de publication et curator de Plateform Magazine.