Franck BARJAVEL

Actuellement titulaire d’une licence professionnelle CASIR et fort de 10 années d’expérience professionnelle dans le domaine du développement de logiciels et sites internet.



Ma formation en informatique orientée sur la conception et l’administration de systèmes d’information en réseau ainsi que mes expériences professionnelles acquises dans ce domaine (développement web et logiciel, e-commerce, imagerie et animation 3D, design web) ont développé mon goût pour l’organisation, le travail d’équipe, le multimédia et la maîtrise de la technologie.







- COMPÉTENCES:



- Technologies : HTML, PHP, CSS, Java, JavaScript, SQL, ASP, XML, Python, VB, Shell, CGI, C/C++, C#, JSP, W-Langage.



- Logiciels : WinDev, WebDev, Dreamweaver MX, Flash MX, Go Live CS, Photoshop CS, Vue d’esprit, Poser 5, Eclipse, Python IDLE, MS Office.



- Notions : Design Web, Imagerie et animation 3D, Réseaux, SQL Server 2005, Oracle.



- OS : Windows NT, 98, XP, Vista, Linux, Unix.





Depuis mai 2011, auto-entrepreneur :

www.fba-informatique.fr



Mes compétences :

Hyperfile

Windev

PHP5

MySQL

Joomla 2.5

PostgreSQL