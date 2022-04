Manager IT et Consultant expérimenté en Gouvernance et Organisation des SI, j’apporte mon expertise de la phase commerciale jusqu’à la réalisation de missions de conseil pour des directions de grands comptes dans des contextes internationaux. Résolument tourné vers les enjeux métiers de mes clients, je m'attache également à apporter de la valeur à l'ensemble des parties prenantes représentées (employeur, utilisateurs, équipe projet, etc).



Certifié :

- CGEIT (Certified in the Govervance of Enterprise IT) par l'ISACA.

- CISA (Certified Information System Auditor) par l'ISACA.

- Lead auditor ISO/IEC 27001.

- Expert ITIL V3.

- Gestion de projet Prince2 (practitioner).

- Formateur accrédité APMG sur tout le cursus ITIL (Fnd à Expert).

- CMMI 1.2 pour le développement.



Mes valeurs : loyauté, engagement, plaisir, collectif et esprit d'entreprise.



Vous trouverez le détail de mes expériences ci-dessous.



Bien Cordialement,

Franck BARREAU



Mes compétences :

ITIL

Conformité

Organisation

COBIT

Conseil

Formation

Audit

IT

Management

Gestion de projet

Conduite du changement