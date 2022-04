Franck BARRENECHEA

Depuis le 1er septembre 2011, je suis Contrôleur des finances publiques en Pole Expertise: gestion des dossiers difficiles et à fort enjeux.



De novembre 2010 à juillet 2011, j'étais chargé d'affaire chez RAYNAUD-PROP dans le domaine de l’hygiène pour la région Bretagne et Pays de Loire. Je gérais les appels d'offre pour les hôpitaux

et cliniques.



J'ai effectué un stage de 6 mois chez KPMG en tant qu'auditeur junior en 2009.



J'ai été chargé d'affaire professionnels au CIC de 2006 à 2008.



J'ai obtenu un Master 2 en Finance de Marché en 2008 à l'ESCEM Tours-Poitiers.



J'ai auparavant obtenu un DUT STID ( Statistique et Traitement Informatique des Données).



J'ai aussi validé mon année de Terminale Scientifique option Mathématiques.



Mes compétences de prédilection sont l'analyse financière, comptable et statistiques , et la confirmation des résultats par soutenance orale.









Mes compétences :

Finance

fiscalité

relations client

mathématiques

marketing