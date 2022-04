Franck BARROS

Bonjour,

J'ai un groupe de chanson pop rock (B A R R O S), je fais un peu de théâtre et de la radio



Voici le site :

http://www.franckbarros.com



Quelques références :

B A R R O S

« ... chanson pop rock LIVE…répertoires en français en espagnol, en anglais, compos et reprises »

En duo , en trio acoustique, formule basse batterie guitare 1 ou 2 chanteurs, Jusqu’à 4h de Live…

Quelques mots...

Interviewés ou diffusés sur : France 3, NRJ12, TLT, RTL, RTL2, Europe 1, Axe Sud, Up Radio, Altitude FM, Radio Soleil, Radio Campus, FMR, Totem... Finalistes de nombreux concours artistiques et culturels : les pré-tendances pop rock RTL 2, Trophée campus-FNAC, concours TF1/ française des jeux, concours Sud Radio, jeunes talents Universal mozaic, concours NRJ, concours RTL2 méditerranée... Plus de 300 concerts...

Répertoire

Le répertoire : compositions et reprises chanson pop rock en anglais, français et espagnol: (Ben Harper, Radiohead, U2, Noir désir, Nirvana,Tracy Chapman, Manu Chao, Lou Reed, Téléphone, The Rolling Stones, Oasis, Bob Dylan, the warloks, Presley, The Beatles,Chris Isaac, Simple MInd, Robbie Williams, Axel Bauer, Louise Attaque, Mano Négra...)





THEATRE



Actuellement à la Compagnie Envers Théâtre avec Nicole Garetta



Représentations :



« Les Chaises » Eugène Ionesco dans le rôle du vieux



« le roi se meurt » Eugène Ionesco dans le rôle du roi



« L’hôtel des deux mondes de Eric-Emmanuel Schmitt »

Dans le rôle de Julien Portal 2013 (Atelier compagnie Ombres et visage)



« Confession d’un vieux dégueulasse de Charles Bukowsky »

dans le rôle d’Anderson Février à Juin 2012 (Atelier compagnie Ombres et visage)



« Cyrano de Bergerac d’ Edmon Rostand

dans le rôle de Cyrano » décembre 2011 (Atelier compagnie Ombres et visage)



« le petit chemisier » de Jean Paul Allègre :

Juin 2011. (Atelier compagnie Ombres et visage)



Atelier Théâtre / techniques de l’acteur avec

Stéphane Meriodeau : Sept 2010 / Juin 2011



Atelier d’impro avec la compagnie Zani : Sept 2009 / Juin 2010



Stage Actors Studio : avec Joël Bui 2005 /2006



Divers Stages de théâtre initiation aux techniques de l’acteur et improvisation.





FIGURATION



Figurations film, pubs, défilés, photos…

http://www.invoxia.com/fr/products/audioffice/ #video



RADIO



Actuellement Chroniqueur sur Altitude FM Pour l’Emission « maladie d’humour »