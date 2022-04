Franck BASTIEN

Bonjour je suis quelqu'un qui aime mon métier et qui fait tout pour bien le faire dans le respect des règles de sécurité et humaine .je suis soigneux avec mon matériel en connaissant le coup achat entretien . toutes mes années passé chez transalliance j'ai toujours eu mon véhicule chez moi et jamais il ne m'a été reproché quelque chose sur son état.

je suis ponctuel . j'ai suivi des formations conduite économique et meme fait parti des rares personnes à avoir fait de la conduite piste basse adhérence.



Mes compétences :

Assidu

Ponctuel

Rigueur

Soigneux