Sébastien BARDON

Vous êtes créateurs, dirigeants de TPE / PME.



Commerçants, professionnels des métiers de bouches, artisans, restaurateurs, transporteurs, logisticiens



Quel que soit votre métier vous êtes confronté tous les jours à de nombreuses sollicitations, vous gérer lensemble de votre « boite » et vous traitez lurgence, le quotidien. Vous ne prenez pas ou n'avez pas le temps danalyser, de réfléchir sur votre activité.



Vous avez besoin de vous adapter, de vous transformer pour permettre à votre entreprise de survivre, de se développer.



Transformation de votre modèle économique, développement commerciale, changement dorganisation, recrutement, internet, site marchand, e-commerce



Vous souhaitez établir un plan de route, et le déployer. SSB Group est votre partenaire.



Nous établirons ensemble le prévisionnel, le plan de charge et nous vous accompagnerons sur son déploiement.



SSB Group a pour vocation dêtre votre co-pilote, par un accompagnement physique (management de transition), par des rdvs réguliers, par des actions ponctuelles (client mystère).



Tous les mois des actions seront menés pour assurer ce plan de route.



SSB Group dispose de différents outils susceptibles de vous convenir :

Dont des outils pour le pilotage de votre activité

Des logiciels métiers pour les restaurateurs, commerçants,

transporteurs, logisticiens

Des outils de suivi de trésorerie



SSB Group dispose des compétences suivantes pour vous accompagner :

Recherche de financement

Formation,

Ressources Humaines

Développement commercial

e-commerce

Communication



Rencontrons-nous ! Cest gratuit ! Et toujours enrichissant.



Mes compétences :



Création, gestion entreprise

Site marchand

e-commerce

Commissionnaire de transport

Grande distribution

Transport

Conseil

Supply chain

Management

Logistique

Business developper

Commerce, distribution

Gestion des intérimaires