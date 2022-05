Romain GAUBERT

En recherche de nouveaux challenges.



Mes compétences :

Agent de police judiciaire adjoint

Équipier grappe/corde lisse

Premiers secours en équipe niveau 1

Sauveteur et secouriste du travail

Reconnaissance terrain sommaire

Brevet parachutiste militaire

Brevet de commando parachutiste de l'air

Diplôme de gendarme adjoint volontaire

Formation TAZER

Transmetteur de combat niveau 1

Prévention et secours civique niveau 1

Sere niveau c

Sureté

Adobe Photoshop

cap boucherie

Bts muc

Pack office

Sst

BE et BS (électricité)

Formation incendie