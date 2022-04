Franck BAUDOIN

Depuis 2005, co fondateur et associé de Safran, société de conseil en formation basée à Paris et à Lyon



Certifié Hbdi (Herrmann Brain Dominance Instrument) et formé à la pratique du coaching par International Mozaïk ; membre de ICF France(Fédération Internationale de coaching)



Site: http://www.safran-formation.com



Safran est un cabinet de conseil sur le management de proximité intervenant sur 3 métiers :



La formation :



- La prise de fonction de manager: réussir dans ses nouvelles responsabilités;

- La cohésion et l’accompagnement des équipes : la constitution du projet commun, l’engagement collectif et individuel, la définition d’indicateurs de performance ;

- Le management relationnel : comprendre ses émotions, connaître son style de communication, être à l’aise dans la prise de parole en public, identifier le profil dominant de son entourage, s’adapter à ses interlocuteurs ;



Le coaching - Certifié ICF (International Coach Federation) :



- Prendre ses nouvelles fonctions, initier et piloter le changement, dénouer des tensions, renforcer la motivation et la cohésion, développer son leadership, faire son bilan professionnel ;

- Construire son bilan et son projet professionnels.



Le conseil en organisation :

- Mettre en place d’outils RH à disposition des managers : l’entretien annuel, l’entretien professionnel, la déclinaison de la stratégie de formation





Auparavant, 8 ans en tant que Responsable Formation chez SFR, opérateur de télécommunications.

Ancien recruteur en cabinet et entreprise.

Démarrage de vie professionnelle dans l'insertion locale.



Mes compétences :

Ressources humaines

Accompagnement individuel

Leadership

Coaching professionnel