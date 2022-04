Franck BAUMS

18 ans d’expérience axés sur le thème de la Transformation au sein des DSI et exercés sur des activités de :

- Conseil et de direction de projet

- Direction des opérations et des études

- Direction de programme d’outsourcing avec des relations internationales



Mes compétences :

Transformation SI

Gouvernance

Outsourcing

ITIL

Conduite du changement

Management

Infogérance

ERP

SAP

Direction de projet