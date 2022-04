Franck BECK

Après de nombreuses années en qualité de Directeur de la restauration et a ce jour Directeur de site , j’envisage d’entreprendre une nouvelle carrière et je souhaiterais vivement que cela puisse se faire . j’ai acquis mon expérience au sein de tres nombreuses équipes bien que mes compétences soient vastes en ce qui concerne la restauration . Mon expérience et mes antécédents sont parfaitement transférables

Je suis une personne organisée et autonome, et je suis en mesure d’exécuter des projets de grande envergure, sous pression et dans des délais serrés. Je serais très heureux de pouvoir discuter plus en détail de mes qualifications,

Je vous remercie et vous prie d’agréer, Madame ,Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués.





Mes compétences :

Autonomie professionnelle