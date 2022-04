Franck BELLANGER

Voilà 10 ans que je travaille pour le groupe franprix-leader price.

Succécivement responsable épicier, adjoint et directeur de magasin, j'ai intégré la centrale d'achat en fruits et légumes du groupe en tant que moniteur FL il y 8 ans. j'ai ensuite occupé le poste de responsable export pendant 2ans, puis le poste de responsable commercial chargé marketing pendant 3ans en charge de 2 mensuels entreprise à destination des magazins et responsables groupe.

Suite à une restrusturation d'entreprise j'ai integré en debut d'année le service achat entant qu'acheteur. Depuis Septembre j'ai pris la fonction d'ajoint au responsable des achats pour l'enseigne franprix.

Passionné par mon métier et les missions qui me sont confiées, mon poste me permet de participer à la stratégie de l'enseigne et au développement de l'entreprise.



