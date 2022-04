Franck BELLENGER

Cofondateur de Bluescale, premier spécialiste français en Data Engineering.

Disposant de près de 50 consultants spécialisés, de grands comptes tels que TOTAL, TECHNIP, CACF, CACEIS, BNPP, RENAULT, PMU, AFNOR, etc. nous font confiance.

Nous accompagnons tant les directions métier dans leurs réflexions autour du Big Data, la spécification de cas d’usage et la mise en place de POCs que les DSI dans leurs choix d’architecture et l’implémentation de solutions industrialisées. Nous intervenons aussi en formation et dans la réalisation d’audits avant passage en production.



Parcours :

Après mes 3 années à l'ESC Le Havre et un MBA spécialisé en Marketing Strategy et Management, je me suis orienté vers le conseil.

J'ai alors intégré en 1999 une SSII qui était en plein essor, Umanis (anciennement Europstat, ex-star de la bulle internet).

Cette société, spécialisée en Business Intelligence et CRM, m'a recruté comme consultant décisionnel. Après une formation aux principales technologies et une première mission, j'ai rapidement senti mon instinct de vendeur me titiller et suis passé à l'avant-vente.

Dans ce département, j'ai pu mettre à profit ma double compétences systèmes d'information/vente et participer à la plupart des plus gros dossiers remportés par Umanis de 2000 à 2005. Au cours de ces années, j'ai par ailleurs pu me constituer plusieurs expériences "terrain", en tant que consultant décisionnel ou chef de projet.

Devenu responsable de l'avant-vente BI/CRM en 2003, j'ai souhaité en juin 2005 partir à la conquête de nouvelles expériences.

J'ai alors décidé de rejoindre mon ancien responsable à l'avant-vente, devenu depuis associé de NOEO, société de conseil spécialisée dans les systèmes d'information et plus particulièrement dans le traitement de la donnée (statistiques, business intelligence) avec un périmètre d'intervention large : conseil, avant-vente, commercial, recrutement.



En mai 2006, j'ai créé Bluestone Technology : business unit dédiée aux activités de développement et d'expertise sur les domaines de la Business Intelligence et des nouvelles technologies.



En janvier 2008, Bluestone Technology est devenu une entité juridique indépendante qui compte en 2011 près de 60 collaborateurs intervenant principalement sur les technologies NTIC (Java/J2EE, .Net et PHP) et décisionnelles (j'ai d'ailleurs animé le 20 novembre 2009 une table ronde de l'EBG sur le rôle de la business intelligence dans une gestion RH globale et locale).



En 2012, Bluestone Technology et Noeo Conseil fusionnent afin de devenir un acteur incontournable du domaine de la Data Science.



Octobre 2015 : Suite au rachat de Bluestone Consulting par EY, Bluestone Technology devient Bluescale, premier spécialiste français en Data Engineering.



Mes compétences :

BI

Statistiques

Business intelligence

CRM

Décisionnel

Informatique

SSII