Franck BELLAVIA

= > Cible : TPE-PME, qui n'ont pas ou peu de services supports pour accompagner le changement, OU PME qui vont être cédées ou viennent d'être reprises afin que j'améliore l'efficacité industrielle.



Prestations : Formation – Accompagnement – Prestation de service (mission réalisée en temps partiel).



La société BFplus est un Organisme de Formation "Référencé" à la Région Rhône Alpes.



1)Je propose une formation « Découverte » de 4h qui permet d’appréhender les principales méthodes d’Organisation & Pilotage opérationnel d’un atelier.

Sans contrainte forte de coût (plan de formation ou DIF) ni de temps, cette Formation pragmatique délivre des pistes pour gagner des points de performance.



2)Ensuite, je propose un Accompagnement personnalisé et/ou une Prestation de service …

= > VOUS aurez une Liberté & Souplesse incomparable …. comparé à un engagement sur un contrat CDI ou CDD …



Ma Formule « Formation > Accompagnement » est intéressante car elle est peu engageante (temps & coût) et induit un fort potentiel d’améliorations industrielles et humaines.



Avantages : Immédiatement opérationnel - Juste compétence au juste prix - Juste le temps nécessaire pour la mission - Un regard neuf extérieur



Gains escomptés : Qualité – Trésorerie – Taux de service & Délai de production – Chiffre d’affaires – Productivité – Implication des Equipes.





Je me tiens à votre disposition pour en rediscuter : A VOTRE SERVICE





Je commencerai dans votre société par un diagnostic, accompagné de son plan d'actions et note de synthèse.

Ensuite, vous déciderez de la suite à donner ...



EN PARALLELE je suis intervenant en Université 40 jours/an en Organisation et pilotage industriel:

* IUP (Gestion et Management - Clermont) : cours en Master2 - Licence

* ESC (école sup de Commerce - Clermont) : cours en Master1

* Univ Jean Monnet - Saint-etienne : cours en Master2 - Licence - DUT

* Ecole d'ingénieur ISIMA - Clermont : cours en 5ème année

* Ecole d'ingénieur Polytech - Clermont : cours en 5ème année





A bientôt



Franck BELLAVIA

06 27 08 55 19

sarl BFplus

franck@bfplus.fr



Mes compétences :

Ressources humaines

Conseil

Communication

Maintenance

TRS

Qualité

Amélioration continue

TPM

Méthode SMED

Enseignement

Gestion de projet

Production

Management

Kaizen

Formation