Franck BELLENGUEZ

Actuellement en poste chez Capgemini en tant que responsable de Centre de Services.



Compétences:

- Pilotage de projet / centre de services / transition. Gestion de l’infrastructure projet (Réseaux, locaux, serveurs).

- Suivi de la relation client et des engagements contractuels, proposition commerciale.

- Gestion du budget et de la rentabilité financière, suivi des indicateurs financiers et opérationnels.

- Gestion de l’amélioration continue, de l’industrialisation, des plans de progrès et du management visuel.

- Recrutement, gestion de la mission des collaborateurs sur projet, animation d’équipe, management de carrière.



Mes compétences :

Gestion de projet