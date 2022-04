Franck BELLIER

PARCOURS



Formé à l’ECV- Paris, je suis Directeur artistique de formation. J’ai tout d’abord fait mes armes en tant que Directeur Artistique junior à l’Agence MEDIACOM spécialisée dans les voyages, puis à l’Agence IN GLOBO communication Grand Public.



Ensuite j’ai occupé le poste de Directeur Artistique à l’Agence TERRE NEUVE/GREY, avant d’intégrer la très créative et innovante Agence ARSENAL/TBWA en tant que Directeur Artistique Senior.



Suite à cette expérience professionnelle, l’opportunité de devenir Directeur de Création se présente lors de la fondation de l’Agence ALL BLACKS. Dès lors, j’ai pu exercer de nouvelles fonctions et ainsi élargir mon champ de compétences professionnelles. Pendant cette période la créativité de l’Agence fut récompensée par de nombreux prix.



Mes compétences :

Publicité