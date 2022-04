Franck BELPOMO

Etudes supérieurs à Marseille.

Intégration à l'Ecole de l'air en 1987.

Spécialisation en sécurité nucléaire et en protection défense.

Mission opérationnelle en Centrafrique en 1996.

Spécialisation en parachutisme militaire.

Formation complémentaire en informatique et exercice d'une mission de deux ans comme chef de projet (1998-2000)

Formation spécialiste pétrolier à l'Ecole nationale des pétroles et moteur (2000-2001)

chef de section infrastructure et matériels pétroliers à Metz (2002)

Chef de bureau opération à Metz (2003)

Responsable soutien pétrolier en Côte d'Ivoire (2004)

Responsable logistique pétrolière dans un état major interarmées (Creil) 2004-2006 dans un environnement international (mission au Sénégal, Cameroun, Mali, Ghana, Allemagne, Emirats Arabes Unis.

Responsable soutien pétrolier dans l'océan Indien (2006-2008)basé à la Réunion et actions de coopération avec Madagascar.

Responsable formation 2008-2010 à Chalon sur Saône.

Chef d'élément et chargé de mission à Metz depuis septembre 2010



Mes compétences :

Logistique

Nucléaire

pétrole

Sécurité