Chocolatier et pâtissier de métier, je suis maintenant à la choclaterie M.CLUIZEL depuis plusieurs année.



mon professionnalisme et ma motivation m'on permis de progresser et d'évoluer au sein cette entreprise familiale .



Actuellement en poste de chef d'atelier je coordonne et manage les équipes de production et suis le bon déroulement des fabrications.



Mes compétences :

Ponctuel et dynamique

Management

Rigoureux

Réactivité