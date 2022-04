Franck BÉNAUT

- Expertise dans l’approche et le développement commercial de sociétés PME / Grands Comptes

- Expérience de management d’équipes multidisciplinaires

- Forte capacité à développer des relations de confiance avec des décisionnaires de haut niveau

- Capacité à gérer l’ensemble d’un cycle de vente en mode autonome

- Capacité à délivrer des plans de compte et prévisions de ventes détaillés

- Expérience de management de projets et d’accompagnement dans le changement

- Orientation résultats et satisfaction clients

- Expériences dans l’IT (télécommunications, logiciels), les voyages d’affaires et les produits agroalimentaires haut de gamme

- Expériences internationales en Europe et Asie

- Dynamique, curieux, rigoureux, esprit chasseur, capacité d’engagement, fiabilité



A la recherche d'un poste d'Ingénieur Commercial Grands Comptes ou de Responsable Commercial sur la région parisienne.



Mes compétences :

Commercial

Informatique

Ingénieur Commercial

Ingénieur d'Affaires

International

WebEx

Telecom

Voyages d'affaires

Conferencing

Vente

Gestion de la relation client

P&L management

Gestion de projet

Saas

Commercial grands comptes

Gestion grands comptes

Key account management

Vins et spiritueux

Gestion d'équipe

Développement commercial

Microsoft Office

Vente directe

Management des ventes

Sales Force

Vente B2B

Conduite du changement