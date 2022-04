Après avoir fini mon MBA en décembre 2007, j'ai rejoint McKinsey pour entamer ma carrière en consulting en tant qu'Associate, puis chef de projet.

Avant l'Insead, j'ai travaillé 7 ans chez GE dans différents roles: statisticien, chef de projet et Black Belt Six Sigma.



Mes compétences :

SAS

Six Sigma

Informatique

Econométrie

Conseil en Stratégie