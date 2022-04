Franck BERNARD

MANAGEMENT

. Responsable d’un centre de profit chez un distributeur photo-vidéo

. Encadrement d’une équipe de 8 personnes

Responsable du réseau de distribution pour Hasselblad France



ORGANISATION

. Gestion des approvisionnements (rotation des stocks, contrôle des entrées/sorties de stocks)

. Gestion financière des dossiers clients (suivi des impayés, recouvrement)

. Établissement du plan de prospection physique, téléphonique, publipostée d’après fichiers ou secteurs

. Organisation du temps de travail et déplacements en fonction d’objectifs commerciaux.

. Organisation de l’implantation des produits sur la surface de vente.



COMMERCIAL

. Analyse de la demande client

. Elaboration de la stratégie commerciale

. Suivi commercial et administratif d’un secteur géographique

. Suivi des statistiques de ventes par gamme de produits

. Reporting gestion et collecte des informations sur la concurrence

. Suivi d’un portefeuille clients



DEVELOPPEMENT

. Augmentation du CA parisien d’un centre de profit de 36MF à 38MF

. Elargissement des réseaux clients

. Création d’un circuit de distribution.

. Planification et proposition d’actions Marketing

. Développement de solutions clients personnalisées en tenant compte des facteurs financiers, techniques et humains



RELATIONNEL

. Animation de soirée client VIP

. Création d’actions promotionnelles de vente (phoning, mailing, participation à des salons)

. Participation à des présentations de presse, présentation de nouveaux produits



Mes compétences :

Photographie