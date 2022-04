Franck BERNARD

Management de projet : Dans le cadre d’un projet de réhabilitation international et de la formation CESI :



• Conduite de projet d’une sélection et mise en place d’une sous-traitance stratégique sur un projet pilote.

• Appel d’offre technique

• Coordination technique ; Encadrement du sous-traitant

• Management transversal (7 personnes)



Evacuation d’énergie HT & distribution MT/BT : Dans le cadre de projets internationaux de réhabilitation & « clé en main » :



• Réalisation d’offres techniques

• Etude et conception de la distribution électrique (MT/BT) et de l’évacuation d’énergie de centrales hydroélectriques (postes 115kV, 132kV, 220kV + MALT)

• Dimensionnement ; Spécifications techniques ; Installation des équipements

• Suivi fournisseurs ; Coordination technique des interfaces avec les partenaires et sous-traitants

• Réception en usine des équipements (HT : Transformateurs, disjoncteurs, sectionneurs, parafoudres… ;

BT : Transformateurs, diesels de secours 0,4 et 1,5 MVA, armoires de distribution CA/CC, UPS, câbles…)

• Interfaces avec le site : résolution des problématiques de montage et de mise en service



Automatisme: Dans le cadre de la conception d’une installation industrielle « clé en main » :



• Etudes de détail d’armoires basse tension et automates, coffrets électriques

• Création et gestion des configurations matériels et logiciels, listes entrées/sorties des automates, carnets de câbles

• Rédaction de fiches d’interventions site

• Interfaces avec le site : résolution des problématiques de montage et de mise en service





Mes compétences :

Electricité

Autocad