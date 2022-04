Franck BERNARD

Sommelier de formation, j’interviens dans des cours d’œnologie et des animations de dégustations pour les particuliers et les entreprises. Je suis également ambassadeur du système Coravin qui permet de déguster un vin sans ouvrir la bouteille.



Animé par entrepreneuriat, je suis ouvert à toute collaboration dans un projet lié au vin et la gastronomie.



www.tellmewine.fr



Mes compétences :

E-commerce

Oenologie

Vin et spiritueux

Dégustation

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Gestion de la relation client

Animation