Cyril FONTAINE

Juriste de formation, j'ai effectué mon parcours professionnel dans le monde de la finance, en travaillant notamment au sein des registres nominatifs de BNP Paribas Securities Services et CACEIS Corporate Trust. Durant ces missions, j'ai pu traiter de nombreux dossiers touchant au droit patrimonial (successions, donations, présents d'usage, divorces, nantissements, pactes d'actionnaires...) mais aussi au droit bancaire et boursier (apports de titres, cessions de gré à gré sur titres côtés sur un MR, conventions de lock up). J'ai par ailleurs, assumé quelques fonctions touchant à la conformité par la rédaction et la mise en place des procédures propres au secteur juridique, par la veille au respect des obligations déclaratives relevant de l'activité de PSI, par mon intervention sur des dossiers litigieux en matière de traitement d'ordres de bourse.

A ce jour, j'occupe un poste de juriste dans le secteur bancaire et je souhaite évoluer vers des fonctions de contrôleur interne (conformité et déontologie) toujours dans le même secteur.



Mes compétences :

Audit

Banque

bourse

Compliance

Conformité

Contrôle interne

Déontologie

Droit

juriste

Photographie