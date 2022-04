Cyril FONTAINE

Depuis plus de 9 années dans le domaine des Ressources Humaines, j'exerce le poste de Responsable Ressources Humaines au sein du Crédit Mutuel Nord Europe après avoir connu des expériences orientés principalement sur le recrutement.



Profondément convaincu de l'importance de l'humain dans le bon fonctionnement et la bonne évolution d'une Entreprise, ma mission est d'attirer, recruter ainsi que de faire grandir et évoluer les compétences de nos collaborateurs.



N'hésitez surtout pas à vous mettre en relation avec moi!!



Mes compétences :

Gestion des ressources humaines

Ressources humaines

Recrutement

Gestion de carrière