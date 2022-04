Hélène APONTE

Les Ressources Humaines offrent une palette d'activités et de fonctions telles que le Recrutement, la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences, la Gestion de la Diversité, le Dialogue Social ou encore la Santé au Travail, ...

Ces activités, en lien avec la stratégie de l'entreprise et le contexte m'intéressent tout particulièrement.



Je souhaite pouvoir acquérir des compétences pratiques dans ces différents domaines, suivant mes expériences professionnelles.



Mes compétences :

Ressources Humaines

Conseil

RH

Recrutement

Formation

GPEC

Entretien de recrutement

PerformanSe

Evaluation