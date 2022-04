Cyril FONTAINE

Très intéressé par le commerce et la technologie, j'occupe actuellement un poste de Commercial IT pour les offres CISCO Serveur au sein d'Ingram Micro France, leader mondial sur le marché de la technologie et des services de l'information.



Organisé, curieux et force de propositions, mes différentes expériences professionnelles m'ont permis de gérer des projets en toute autonomie, de travailler en équipe et d'acquérir des compétences telles que la négociation, la gestion d'un portefeuille clients, ou encore le développement d'une stratégie commerciale.



Mes compétences :

Big Expert

Commercial

Développement commercial

Europerformance

Finance

it strategy

Négociation

Strategy