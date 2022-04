Cyril FONTAINE

- 21 ans de management de la Relation Client

- Expériences France et internationale (Afrique francophone avec + de 2 millions de clients)

- Compétences multi sectorielles B to C et B to B (Retail, Collectivités, Professionnels, Telco)

- Gestion de plusieurs millions de contacts entrants et sortants au service du Business et de nos clients.

- Une triple casquette de co-constructions des stratégies avec mes équipes, pilotage des multiples projets liés aux enjeux et enfin très forte culture et implication aux résultats opérationnels au + proche du terrain pour porter un Pilotage de la Performance des Hommes qui véhiculent l'enchantement clients:

--> Stratégie : (Organisation agile, Conduite du changement, Modernisation de l'Expérience Client dont le Digital, très attaché à la simplification des procédures et outils, à l’aise avec un P&L et très efficace dans la réduction des couts de gestion)

--> Performance Opérationnelle : (développement Business, pilotage de centres de contacts internes/externes et retail, Amélioration continue de la Qualité délivrée et perçue, Voix du client délivrée en interne (CODIR/services), excellente maîtrise de l'ensemble des indicateurs opérationnels)

--> Gestion de projets d’enchantement clients innovants : (Digitalisation du parcours Client, hyper accessibilité à tous nos canaux de contacts, responsabilisation décisionnelles des conseillers/vendeurs pour créer l'émotion et l'efficacité client, ...)



Mes qualités managériales:

Perpétuelle écoute des Hommes (Clients, Entreprise, Partenaires, Equipes). Co-construction stratégiques et opérationnelles avec mes équipes qui est la clé de nos succès. Equipes soudées et engagées à qui je demande de me challenger et de se challenger en pensant "Client". Adaptation, grande curiosité, créativité, très forte bienveillance, collaboration/coopération et très attaché à l'accompagnement de mes équipes pour leur permettre de développer, de libérer tout leur talent.



Mes compétences :

Management

Stratégie

Crm

Outsourcing

Production

Création de valeur

Digital, Front et back office

Développement des compétences

Développement commercial

Réduction de coût