Franck BESANÇON

Depuis 11 ans, j'évolue dans le domaine de la communication interactive.



Directeur artistique web, j'ai élargi mes compétences en animation pour avoir une approche la plus globale possible du processus créatif.



Toujours soucieux de proposer des idées alternatives, originales, inattendues, je me concentre sur le concept et la recherche de valeur ajoutée en communication créative, l'approche publicitaire et la captation des utilisateurs.



Mon portfolio intothevoid.fr, sur la thématique de la mise en abyme, a été plusieurs fois récompensé, et je crée des illustration dans ce style avec pour but d'exposer / publier.



Mes compétences :

Directeur artistique

Freelance

Photoshop

Flash

Internet

Web

Illustration