Franck BESOMBES

Spécialisé dans l’optimisation des organisations publiques, je travaille régulièrement sur des projets de fusion ou de restructuration, ayant pour objectif d’améliorer le service à « l’usager client ».



J’ai accompagné et formé en France et à l’étranger, des dirigeants en matière de management du changement, conseillé de nombreux élus/administrateurs d’asso, de syndicats, de fédérations, d’entr dans l’élaboration de leur stratégie, piloté des projets nationaux et internationaux.



J’enseigne la stratégie des organisations , à l’université de Normandie, et auprès de plusieurs écoles de management.



Mes compétences :

Conduite du changement

Direction de projet

Stratégie