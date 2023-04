Sophie ROUX

Plus de 20 ans d'expérience en information / communication et je suis aujourd'hui exclusivement tournée vers le web, ses nouvelles applications, ses nouveaux métiers. Une nouvelle façon d'appréhender, de fabriquer et de traiter l'information : en multimédia, en réseau, en interactivité. Le web 2.0 est protéiforme et accessible sur des écrans multiples (smartphones, desktops, tablettes) ; il nous oblige à penser global, à parler de présence en ligne et non seulement de sites internet, à concevoir une stratégie numérique en phase avec les évolutions technologiques et la plus responsable possible !



Conjugaison des talents et des moyens, rigueur devant la profusion, partialité dans les choix éditoriaux, agilité et adaptation face aux évolutions, capacité à sélectionner, trier et hiérarchiser (curation) face à l'infobésité... les champs sont vastes, l'horizon est prometteur ! Et j'aime aussi faire découvrir le web 2.0 en formation (animation de sites / communautés, pratique du community management, stratégie online, stratégie social media, outils collaboratifs, écriture web).



Mes compétences :

Communication

Social media

Photo

Économie sociale et solidaire

CMS

Internet

Journalisme

Animation (ateliers, tables rondes...)

Relations Publiques

Rédaction de contenus