Franck BESSARD

Spécialiste de la vente complexe en environnement high-tech, je dispose aujourd’hui d’une expérience solide et d’un savoir faire confirmé.



Ayant pratiqué la vente directe et indirecte, je maitrise autant l’approche multi niveau propre à une activité grands comptes, que le pilotage des ventes à travers un réseau de partenaires.



Doté d’une vraie culture projet et service, j’ai une vision transverse du système d’information, de ses contraintes d’élaboration, de mise en place et d’exploitation, me permettant d’accompagner un client sur l’ensemble de ces étapes avec une forte valeur ajoutée.



Une bonne connaissance du tissu régional, une vraie capacité d’organisation et de suivi d’activité, une culture du résultat, m’ont permis d’exercer et de renforcer mes compétences



Mes compétences :

Architecture

CHANNEL MANAGER

Cloud

Commercial

Hardware

Informatique

Ingénieur Commercial

Ingénieur d'Affaires

Manager

Stockage

Storage

Virtualisation