Franck BESSARD

Madame, Monsieur,



De formation commerciale, spécialisée dans le marketing, la vente et plus particulièrement la vente B2B est un milieu dans lequel je m’épanouis pleinement.



Mon expérience m’a permis de côtoyer et d’approcher de nombreuses industries, et leurs acheteurs. Ceci m’a apporté une faculté d’adaptation aux différentes situations pouvant se présenter.



Je suis aujourd’hui à la recherche d’un emploi dans le secteur Rhône-Alpes Bourgogne. J'aime relever de nouveaux défis, et suis prêt à mettre mes compétences au profit de votre entreprise.







Mes compétences :

Informatique

Commercial

Anglais

SAP

CRM