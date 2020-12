Christian DE BACKER

Chez FABORY LOGISTIQUE, je suis l'interface entre les clients des départements industrie, distribution, des magasins sur toute la France et les transporteurs. Mon poste est un appui aux ventes, je décharge les vendeurs des questions de logistique et de transport.



En relation avec les clients, les transporteurs, les achats, les ventes internes, externes, la comptabilité, les services logistiques et le Customer Service International basé au siége à Tilburg, Pro-réactif j'ai en charge :



- de répondre aux demandes des clients Français, en apportant une solution garantissant pleinement leur satisfaction et l'image de FABORY.

- de répondre aux demandes de suivi des livraisons.

- d'effectuer les diverses demandes de transports.

- Adapter le type de transport au meilleur coût et garantir sa fiabilité.

- d'apporter des solutions aux éventuels problèmes de livraisons de nos clients Français.

- de centraliser et faire remonter les informations à la Direction, lui permettant d'avoir une image, un état du très important et dernier maillon de la chaîne logistique qu'est le transport vers nos clients, l’évaluation des transporteurs.

- de régler les litiges avec les transporteurs.

- de valider les factures des transporteurs.



Mes compétences :

Organisation