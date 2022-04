Reynaud HÉLOÏSE

Après mon Master Management et gestion des entreprises, je suis partie 2 ans au Danemark en V.I.E au sein de Brandt Nordic, en qualité de contôleur de gestion, ce qui m'a permis d'acquérir une riche expérience dans un contexte international et de développer mes compétences en contôle de gestion.

De retour en France, j'ai occupé un poste de contrôleur financier chez chez SPX - Clyde Union Pump à Annecy. Cette expérience m'a permis de faire du contrôle de gestion projet et industriel.

Après un déménagement je suis aujourd'hui contrôleur de gestion chez Fabory, une société de négoce en visserie outillage et experte en fixations.



Mes compétences :

Business

Business Object

Comptabilité

Comptabilité analytique

Comptabilité générale

Contrôle de gestion

Diagnostic financier

Gestion de projet

Informatique

Informatique de gestion

Microsoft Pack Office

SAP

SAP Business Object

Système d'informations