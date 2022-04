Franck BESSON

Figaro Classifieds est le leader français des annonces classées sur Internet. Figaro Classifieds fait partie du Groupe Figaro CCM Benchmark, le 4ème acteur de l’Internet en France.



Notre raison d’être est d’apporter des réponses à 3 préoccupations essentielles des Français : l’Emploi, la Formation et l’Immobilier.



Figaro Classifieds est le N°1 de l’Emploi et de la Formation sur Internet en France, avec un chiffre d’affaires de 40 M€ sur cette activité, soit 25% de part de marché, et des marques comme Cadremploi, Keljob, Viadeo, CVaden, Chooseyourboss, Le Figaro Economie, Le Figaro Etudiant, Campus Channel et Kelformation. Grâce à sa stratégie « multimarques », Figaro Classifieds propose aux internautes et aux professionnels l’offre la plus puissante et la plus complète du marché.



Figaro Classifieds est également un acteur majeur de l’Immobilier sur Internet en France, avec un chiffre d’affaires de 20 M€ et des marques comme Explorimmo, Explorimmoneuf, Propriétés Le Figaro, Le Figaro Immobilier, Achat-Terrain et Immovision. Leader sur les segments du haut de gamme et du neuf, Figaro Classifieds se différencie grâce à l’innovation et notamment la 3D.



Informations sur la société : http://www.figaroclassifieds.fr



Mes compétences :

Communication

Conseil RH

Direction commerciale

Développement commercial

Management

Stratégie digitale

Vente

Médias