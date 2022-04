Franck BETERMIN

Je pratique le reportage photographique depuis 20 ans, aussi bien pour des grands magazines d’actualités (Le Point et L’Express, le Parisien ...), que pour des institutions ou des grandes entreprises privées, exigeant tous un professionnalisme et une rapidité d’exécution sans faille.



J’ai ainsi pu éprouver et prouver mes capacités indéniables à répondre à ces différents cahiers des charges qui requièrent une grande rigueur. Ainsi, j'ai développé une réelle capacité à réaliser, créer et théâtraliser une image complète d'une grande entreprise ou d'une institution afin de valoriser ses atouts et ses actions



(exemple : Groupe DCNS, Groupe Lafarge, Chronopost international, Best western, ...)



Mes compétences :

Photographe

Vidéaste