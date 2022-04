Des références comme garanties



Franck Betermin donne à voir une réalité que seul lui saisit et son travail opère depuis longtemps une réelle séduction auprès de grands médias, de nombreuses institutions et du monde de l’entreprise. Il fait mouche dès sa première exposition de clichés en noir et blanc, intitulée Arrêt sur désirs. Quelques portraits sensuels et pudiques mettant en lumière la part d’ombre de ce qui est dissimulé, les subtiles promesses de ce qu’il reste a dénuder. Côté reportage, sa propension à l’immersion totale lui permet d’approcher au plus juste certains sujets difficiles pour des news magazines de renom. L’oeil de Franck Betermin décloisonne la photographie qu’elle soit institutionnelle, promotionnelle ou artistique, guidé par sa propre ligne de conduite : « En photogaphie, soit tu subis, soit tu mets en scène ». Aujourd’hui, si ce professionnel indépendant s’adonne régulièrement à des travaux personnels sous forme de studios éphémères, il collabore depuis plusieurs années avec de grands magazines comme L’Express ou Le Point, est le photographe en titre de nombreuses publications institutionnelles et travaille pour une bonne part avec des agences publicitaires sur une grande diversité de sujet.

