Valerie ZERR

Passion et expérience pour la communication publique : stratégie, conseil, création, organisation. Historienne de l'art de formation.Un démarrage professionnel en tant que chef de projet Politique de la Ville et Développement culturel. 2 années passées à travailler avec Armand Gatti , la Parole Errante, en tant que chargée de production. 10 années au sein de l'agence de communication publique Anatome en tant que Chef de projet et responsable de pôle.



En 2008, avec Denis Pichelin Directeur de création, nus ouvrons l'agence parisienne Dynamo+ qui devient l'agence FACTEUR DE SENS en 2014 http://www.facteurdesens.fr .

Ce choix traduit notre conviction profonde que la communication est un levier stratégique producteur de sens participant à l'efficience de la mise en oeuvre de l'action et du service publics. A l'heure des transformations sociétales, incluant l'ère de changement qu'implique la Réforme territoriale, nous nous investissons dans l'accompagnement du changement auprès des collectivités territoriales. En appui aux stratégies de communication interne nous travaillons à la transformation des contraintes en opportunités de changement afin de co-produire du sens qui motive et guide l'action, pérennise l'efficacité d'un service public de qualité. L'accompagnement du changement, nous le concevons comme incontournablement inscrit dans une démarche participative, que nous animons, complémentaire de démarches génériques de réorganisation fonctionnelles, de diagnostics organisationnels.Notre approche métier s'applique au monde du travail et son organisation.Notre compétence développée dans le secteur public concerne également le secteur privé et celui de l'entreprise.

Aider chaque acteur partie prenante à réfléchir et travailler de manière transversale et complémentaire, à comprendre,à co-produire, à s'approprier le sens de l'action est le leitmotiv de notre accompagnement.



