Claire CANSELIER

Diplômée d’un Deug de droit à l’ICES à La Roche Sur Yon et d’une maîtrise de communication à Sciences Com à Nantes, je débute comme responsable de communication de l’Ecole navale - Marine nationale et développe alors des qualités d’organisation, de rigueur, d’analyse, management et gestion d’équipe.



Je poursuis dans la marine comme responsable des relations presse et relations publiques à la Préfecture Maritime Atlantique à Brest et maîtrise la communication avec les médias et agrandis le relationnel avec le réseau finistérien.



Après cette expérience de 3 ans, je développe mes compétences de chef de projet ainsi que dans les relations presse et relations publiques en créant mon entreprise et en travaillant dans le domaine de l’écologie et du maritime, notamment avec Maud Fontenoy.

J'ai rejoint l’équipe de DYNAMO+ en 2010,et me consacre à la conduite de projet de communication, à la relation client-agence. En septembre 2014, j,ai pris le poste de directrice.