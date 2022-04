Jessie TOULCANON

Consultante Webmarketing senior au sein de Synodiance, l'Agence Full Traffic



Véritable digital intrapreneuse, j’interviens auprès de clients grands comptes et e-commercant, dans le conseil, l'accompagnement, et la mise en place de leur stratégie de création de trafic.



Je suis :

- autonome

- mais j'aime jouer en équipe.

- organisée

- flexible.



N'hésitez pas à me contacter pour échanger sur nos expériences ou me demander / donner des conseils..



A bientôt



Jessie



Mes compétences :

Webmarketing

Gestion de la relation client

Référencement naturel

Gestion de projet

Marketing

Search

Display Advertising

Google analytics

SMO

SEM

E-commerce

Online Advertising

SEO